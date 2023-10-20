Президент Палестины отказался говорить с Байденом

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался говорить по телефону с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Об этом сообщает издание kan со ссылкой на палестинского чиновника.

«Когда Байден на днях был в Израиле, члены его администрации пытались организовать телефонный разговор между ним и Абу Мазеном. Но он решил отклонить американскую просьбу», — написало издание, ссылаясь на палестинского чиновника.

Отмечается, что при этом власти США и Палестины продолжили поддерживать контакт.