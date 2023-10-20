Пока вы спали: угрозы КНДР в адрес США и визит Путина в штаб ВС РФ

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Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону

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Глава РФ Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и узнал последние новости о ходе специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Ростов-на-Дону президент заехал по пути из Перми.

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам «Хезболлах» в Ливане

Объекты шиитской организации «Хезболлах» в Ливане подверглись обстрелам со стороны Армии Израиля, которая нанесла удары в ответ на обстрелы с ливанской стороны. Атака коснулась в том числе нескольких наблюдательных постов организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Истребители ЦАХАЛ также нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля.

США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Новые испытания США на ядерном полигоне в штате Невада на фоне напряженных отношений Москвы и Вашингтона могут спровоцировать новую гонку вооружение. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал проведение Вашингтоном эксперимента сразу после принятия Государственной Думой РФ закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Обозреватель считает, что подобные действия Вашингтона «могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации».

КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»

КНДР убеждена в желании США развязать ядерную войну, а потому пригрозила Вашингтону превентивным ударом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как говорится в сообщении, власти Северной Кореи заподозрили неладное из-за отправки на юг Корейского полуострова бомбардировщика США B-52, а также планов провести совместные учения воздушных сил США, Южной Кореи и Японии. Правительство КНДР считает, что Соединенные Штаты намеренно «раскручивают маховик ядерной войны», а также нацелены на «физическое устранение» Северной Кореи.

В Пхеньяне рекомендовали Вашингтону «как можно быстрее понять», что чем чаще он предпринимает подобные шаги, тем ближе «опасный момент для американского континента».

В Новосибирске сел пассажирский Boeing с одним работающим двигателем

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines «Сибирь» совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Воздушное судно выполняло рейс Москва-Томск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что экипаж самолета заметил некорректную работу одной силовой установки и принял решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина