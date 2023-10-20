На космодроме Байконур возник риск ухудшения эпидситуации по кори

Власти Байконура приняли решение усилить работу по вакцинации на комплексе из-за возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой кори в Казахстане. Об этом сообщили в администрации города.

"Сложившаяся эпидситуация по кори в Республике Казахстан увеличивает риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе "Байконур". Членами межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии города Байконура единодушно принято решение усилить работу по вакцинации против кори среди групп населения", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания комиссии с участием специалистов регионального управления Федерального медико-биологического агентства России комплекса "Байконур".

Вакцинация будет проведена среди групп населения, имеющего низкий охват прививками, в особенности среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся образовательных организаций, уточнили в администрации.

По данным санитарно-эпидемиологических служб Казахстана, количество случаев кори, зарегистрированных в Казахстане с начала года, составило более 7 тыс. человек. Эпидемиологи республики прогнозируют, что пик заболеваемости корью придется на конец осени.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Астане, а также на юге республики, где располагается комплекс "Байконур".