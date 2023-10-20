Global Times: США виновны в смерти невиновных из-за вето на резолюцию по Газе
Вашингтон несёт ответственность за смерть невиновных гражданских лиц в палестино-израильском конфликте, наложив вето на проект бразильской резолюции по ситуации в секторе Газа.
Об этом сообщает Global Times.
«Вето Соединённых Штатов запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьёзной несправедливостью», — сказано в материале.
Как пишет издание, Вашингтон, который часто говорит о правах человека, раскрывает «своё истинное лицо», когда дело доходит до насущного момента и попирается право гражданских лиц на жизнь.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.