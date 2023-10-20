Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения линии фронта и встречи с элитной пехотной бригадой "Голани" заявил, что страна нанесет мощный удар по своим врагам. Об этом сообщило издание The Times of Israel. "Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы", - сказал Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху разместил на своей странице в соцсети Х видеозапись с солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на которой выразил готовность к вторжению в сектор Газа. Премьер также выразил уверенность в нанесении сокрушительного удара по Палестине и победе в палестино-израильском конфликте. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.