Китай готов с Россией содействовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Китай готов поддерживать координацию и отношения с РФ, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. Такое заявление сделал специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что КНР скорбит из-за большого количества жертв среди гражданского населения, вызванных конфликтом Израиля и Палестины, а также стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Палестине.

КНР, как подчеркнул Чжай Цзюнь, выступает против и осуждает все действия, причиняющие вред гражданскому населению. Он также считает, что основная причина конфликта — систематические нарушения законных прав палестинцев.