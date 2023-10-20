США работают над лучшим будущим Ближнего Востока, заявил Байден

Соединенные Штаты желают для Ближнего Востока лучшего будущего и работают с партнерами для его достижения не только ради пользы региона, но и своей собственной. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в обращении к народу США, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты и наши партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока… это пойдет на пользу людям на Ближнем востоке, а также пойдет на пользу нам», — сообщил он.

Байден также заявил, что Вашингтон не желает военного конфликта с Россией, как и столкновения двух армий. Однако он подчеркнул, что в том случае, если Россия нападет на какую-либо страну из состава НАТО, США немедленно примут меры и будут защищать «каждый дюйм» Североатлантического альянса.

«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — подчеркнул он.