Байден в ходе обращения к нации заявил, что мир находится в переломной точке

Президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации заявил, что на данный момент мир находится в переломной точке, и все принятые решения повлияют на будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Байден намерен обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом.