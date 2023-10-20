Hill: США не готовы пожертвовать Израилем ради Украины

Председатель фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс призвали США не помогать Ураине в ущерб поддержки Израиля . Об этом сообщает газета The Hill.

В статье говорится, что Израиль является главным партнером США на Ближнем Востоке, в то время как Украина даже не входит в НАТО. Также обозреватели обратили внимание на то, что Израиль имеет богатых соседей, которые не планируют помогать Израилю в военных действиях.