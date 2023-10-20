Главы МИД РФ и КНДР обсудили укрепление отношений
Пути развития двусторонних отношений обсудили главы внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи. Связь двух стран намереваются укреплять с учетом требований «нового времени», также планируется расширение обменов и сотрудничества в области экономики, культуры, науки и техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».
Как говорится в сообщении, министры обсудили методы и практическое направление для совершенствования межгосударственных отношений в соответствии с требованиями нового времени и сложившимися политическими обстоятельствами. Не следует также забывать про договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите в сентябре 2023 года. Кроме того, министры затронули важность стимулирования сотрудничества и двусторонних обменов в экономике, культуре, передовой науке, технике и всех других сферах, сказано в сообщении.
Радио КНДР «Голос Кореи» уточняет, что стороны также провели обмен мнениями касательно укрепления совместных действий по нескольких международным и региональным вопросам, в том числе о политической ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В итоге министры согласились друг с другом и условились продолжать работать над укреплением связи РФ и КНДР.