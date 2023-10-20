Зеленский похвалил речь Байдена в поддержку Украины

«Благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам — демократию. Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать», — написал Зеленский.