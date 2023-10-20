Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву
Президент США Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон твердо намерен продолжать поставки военной помощи даже на фоне непростой экономической и политической ситуации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
«Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся твердую двустороннюю поддержку Соединенными Штатами обороны Украины», — сказано в распространенном сообщении.
Отмечается, что лидеры двух государств в рамках телефонного разговора обсудили развитие ситуации на Украине перед запланированным обращение лидера США к американскому народу.
Агентство напоминает, что в четверг Джо Байден выступит с обращением к гражданам Соединенных Штатов, которое коснется ситуации в Израиле и конфликта вокруг Украины. Начало выступления запланировано на 20.00 по местному времени (3.00 мск пятницы).
Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия на Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут для войск РФ законной целью. Внешнеполитическое ведомство РФ также заявляло, что страны НАТО «играют с огнем», продолжая помогать Украине.