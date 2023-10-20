Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву

Президент США Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон твердо намерен продолжать поставки военной помощи даже на фоне непростой экономической и политической ситуации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся твердую двустороннюю поддержку Соединенными Штатами обороны Украины», — сказано в распространенном сообщении.

Отмечается, что лидеры двух государств в рамках телефонного разговора обсудили развитие ситуации на Украине перед запланированным обращение лидера США к американскому народу.

Агентство напоминает, что в четверг Джо Байден выступит с обращением к гражданам Соединенных Штатов, которое коснется ситуации в Израиле и конфликта вокруг Украины. Начало выступления запланировано на 20.00 по местному времени (3.00 мск пятницы).