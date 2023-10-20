Как ЕС подталкивает Молдавию к решению вопроса о статусе Приднестровья

ЕС надеется, что руководство Молдавии «решит приднестровский вопрос» параллельно с интеграцией в европейское сообщество, заявил глава делегации Евросоюза в республике Янис Мажейкс. По его словам, это станет одним из аспектов переговоров о членстве Молдавии в объединении.

Ранее президент страны Майя Санду не исключила, что проблема Приднестровья может быть решена уже после вступления республики в ЕС. В то же время приднестровские власти обвиняют Кишинёв в уклонении от переговоров и настаивают на возобновлении диалога в расширенном формате, последняя встреча в рамках которого прошла в 2019 году. С точки зрения политологов, Брюссель оказывает давление на Молдавию в территориальном вопросе, стремясь создать трудности для России. Аналитики полагают, что на дальнейшее развитие ситуации во многом повлияют и итоги украинского кризиса.

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Евросоюз рассчитывает, что власти Молдавии смогут разрешить вопрос с Приднестровьем параллельно с интеграцией в европейское сообщество, заявил глава делегации объединения в Кишинёве Янис Мажейкс.

«Мы надеемся, что процесс реинтеграции страны будет решаться параллельно с процессом вступления страны в ЕС. Для нас партнёром является Республика Молдова в международно признанных границах, которые включают и Приднестровский регион», — приводит его слова ТАСС.

Мажейкс подчеркнул, что вопрос статуса Приднестровья будет аспектом переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.

«Для нас важно, чтобы правовые нормы одинаково применялись на всей территории стран-членов, однако это тема более отдалённого будущего», — пояснил дипломат.

Вольный регион

Ранее, 11 октября, президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза.

«Мы хотим популяризировать все преимущества вступления Молдавии в Европейский союз среди наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Евросоюза и других стратегических партнёров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии», — цитирует политика РИА Новости.

Отметим, что прежде Санду не исключала возможной интеграции в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. Она также указывала на возможность урегулирования конфликта после вступления в объединение.

Эту позицию раскритиковал лидер Социалистической партии и экс-президент республики Игорь Додон, который считает, что действующие власти не заинтересованы в урегулировании приднестровской проблемы из-за боязни того, что желающие сближения с Россией жители непризнанной республики могут повлиять на результаты выборов в государстве.

Напомним, что Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь присоединения республики к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинёва решить вопрос силовым путём, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией. Тогда же в регион были введены российские миротворцы.

В марте 2022 года Майя Санду подписала заявку на вступление республики в ЕС, а летом того же года лидеры стран союза одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в объединение.

Власти Приднестровья обвиняют Молдавию в том, что она уклоняется от возобновления переговоров по проблеме региона. В феврале текущего года президент ПМР Вадим Красносельский призвал реанимировать диалог, в том числе в формате «пять плюс два» — с участием Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины и наблюдателей от США и ЕС.

Последняя встреча такого рода прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Отношения между Тирасполем и Кишинёвом осложнились ещё больше после избрания главой Молдавии Санду, которая сделала ряд резких заявлений в адрес Приднестровья и отказалась от встречи с Красносельским.

В июле этого года вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что возобновлению переговоров в формате «пять плюс два» мешает ситуация на Украине. «Созыв формата «пять плюс два» в нынешних условиях невозможен. Это станет возможным только после нормализации отношений между Киевом и Москвой. У нас нет другого формата переговоров», — сказал он.

«Сильнейшее давление»

Действующие власти Молдавии, приглашая ЕС «решить» вопрос Приднестровья, фактически призывают Брюссель к вмешательству во внутренние дела страны, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Заявление представителя Евросоюза — не что иное, как вмешательство в дела Молдавии, правительство которой избегает поиска компромисса в приднестровском вопросе, уже много лет ожидающего решения», — подчеркнул он в беседе с RT.

С его точки зрения, ставить условия со стороны Молдавии теперь будет Евросоюз, который намерен расшириться любой ценой, даже принимая в свои ряды не готовые к членству государства.

«Позиция Молдавии по этой проблеме менялась несколько раз. В её Конституции номинально закреплён нейтралитет, поэтому речь в основном идёт о переговорном, дипломатическом пути интеграции Приднестровья. Хотя в разные времена молдавские власти пробовали воздействовать на Тирасполь через отключение электроэнергии и прочие подобные меры», — напомнил политолог.

Сейчас Молдавия находится на перепутье, и от её дальнейших действий зависит, останется ли она самостоятельной международной единицей или же продолжит движение к фактическому статусу придатка Румынии, что неприемлемо для жителей Приднестровья, добавил специалист.

«Что касается Евросоюза, то в этом контексте он делает всё, чтобы создать трудности для России. В Приднестровье остались крупные советские военные склады, и там проживает много русскоязычных граждан. Россия не может отказаться от защиты их интересов. Поэтому Евросоюз всячески подталкивает Молдавию к обострению отношений с СНГ и РФ», — пояснил Оленченко.

Схожую точку зрения в комментарии RT выразил и старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук ИОН РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Молдавия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое нынешние власти преподносят как шаг на пути к дальнейшему слиянию с объединением, хотя этого оно напрямую не предполагает. Конечно, молдавское правительство сейчас пытается всячески лоббировать тему европейской интеграции: это касается и непосредственно вступления как в ЕС, так и в НАТО», — сказал он.

Тем не менее в самом ЕС неоднократно подчёркивали, что дальнейший путь Молдавии в союз подразумевает урегулирование приднестровской проблемы, напомнил Маргулис.

«Впрочем, в последнее время в Европе об этом говорят реже, но это не означает, что Кишинёв готовы принять в объединение без реинтеграции Приднестровья. Поэтому власти республики будут периодически поднимать эту тему. И ключевым моментом здесь, конечно, является вывод российских войск из Приднестровья. За этим последует понижение статуса и полная замена власти региона на чиновников из Кишинёва», — рассуждает эксперт.

По его мнению, одним из принципиальных моментов, которые определят дальнейшую судьбу Приднестровья, будет в том числе исход украинского кризиса.