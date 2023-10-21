Посольство США в Израиле анонсировало открытие КПП «Рафах» 21 октября

«Мы получили информацию о том, что пограничный переход «Рафах» между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00... Если граница будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда иностранных граждан из Газы», — сообщили в дипмиссии.