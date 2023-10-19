Разведка США назвала причину взрыва в больнице в секторе Газа

Разведка США считает, что взрыв в больнице Аль-Ахли произошел в результате неудачного запуска ракеты «боевиками в Газе». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Мы до сих пор собираем информацию, но, исходя из наших предварительных оценок, оценок разведывательного сообщества в правительстве США, взрыв в госпитале произошел в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе», — сказал он.

Напомним, что 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. В результате атаки погиб 471 человек, более 300 получили ранения. Позже Палестина и Израиль обвинили в случившимся друг друга.