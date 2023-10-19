В Австралии обнаружили разорванную пополам трехметровую акулу

В Австралии на берегу моря местные жители обнаружили останки растерзанной большой белой акулы. Об этом пишет ABC News.

Разорванная пополам туша была найдена в районе мыса Бриджуотер на южном оконечности материка.

Управляющий рыболовного магазина Бен Джонстоун, одним из первый прибывший на место происшествия, предположил, что длина акулы-людоеда достигала не менее трех метров.

По его словам, характер ран позволяет предположить, что на акулу напали косатки. Он добавил, что ранее фотограф Аллен МакКоли сообщил о стае косаток, кружившей в бухте.