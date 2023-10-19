В Австралии обнаружили разорванную пополам трехметровую акулу
В Австралии на берегу моря местные жители обнаружили останки растерзанной большой белой акулы. Об этом пишет ABC News.
Разорванная пополам туша была найдена в районе мыса Бриджуотер на южном оконечности материка.
Управляющий рыболовного магазина Бен Джонстоун, одним из первый прибывший на место происшествия, предположил, что длина акулы-людоеда достигала не менее трех метров.
По его словам, характер ран позволяет предположить, что на акулу напали косатки. Он добавил, что ранее фотограф Аллен МакКоли сообщил о стае косаток, кружившей в бухте.
Напомним, что большая белая акула (акула-людоед) является одной из самых крупных хищных рыб в мире, достигает 4,6-4,8 метра в длину. Косатка, в свою очередь, вырастает до 10 метров в длину и, по словам экспертов, без труда справляется с рыбами любого размера.