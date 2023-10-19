Разведка США оценила масштаб повреждений больницы в Газе

Разведка США увидела только «легкие повреждения» в попавшей под удар больнице в секторе Газа и до 300 жертв, сообщает CNN. В разведсообществе отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться.

Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице «Аль-Ахли» в Газе, - говорится в сообщении телеканала.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Ахли».

В Минздраве Палестины заявили, что в результате недавнего удара по больнице «Аль-Ахлим» погиб 471 человек и получили ранения еще 314. Представители ХАМАС заявили, что ответственность за удар по больнице несет Армия обороны Израиля. По их словам, только ЦАХАЛ мог ударить по объекту с такой мощью.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви обвинил в атаке группировку «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Там в свою очередь причастность к случившемуся опровергли.