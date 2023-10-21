Вучич ожидает давления от Запада по вопросу Косово

"Знаю, предполагаю, с чем они приехали, поэтому вам это и говорю. Ночами из-за этого не сплю, не знаю, вскрикивал бы от мучения, плакал бы, без какой-либо нашей вины. В итоге все, что могу вам сказать, - будем искать способ и сможем сохранить Сербию, не отдадим ее никому", - сказал сербский президент под аплодисменты сторонников СПП.