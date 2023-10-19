Бывший адвокат Трампа признала вину о вмешательстве в выборы

Бывший адвокат избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в выборы президента в 2020 году в штате Джорджия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Отмечается, что Пауэлл пошла на сделку со следствием — она обязуется давать показания на следующих заседаниях по делу, а также принесёт извинения жителям штата Джорджия. Взамен её могут приговорить к шести годам условно.

На данный момент Пауэлл является уже вторым обвиняемым по этому делу, который признал свою вину. При этом остальные 17 обвиняемых, среди которых есть и сам Дональд Трамп, свою вину отрицают.