В ООН заявили об угрозе геноцида в секторе Газа

«Мы бьем тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида против палестинского народа», — рассказали в ООН.