ЕС не стал призывать к прекращению огня на Ближнем Востоке

Европейский союз пока не стал призывать стороны конфликта к прекращению огня и следит за развитием событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

«Мы пристально следим за ситуацией, видим разные развития в регионе — в Израиле и в Газе, наша позиция такова, что мы говорим две вещи: Израиль имеет право на самооборону, и при реализации этого права необходимо соблюдать международное право», — отметил он.

Он подчеркнул, что в ЕС слышали, как партнеры призывают к прекращению огня, в частности ООН, но пока не будут призывать к прекращению огня. По словам источника, Брюссель также не будет пока оказывать военную помощь Израилю, поскольку он в ней не нуждается.