Во Франции аэропорт Базеля приостановил работу из-за угрозы взрыва

Международный франко-швейцарский аэропорт Базель — Мюлуз — Фрайбург, расположенный на территории Франции, утром в четверг, 19 октября, был эвакуирован из-за угрозы взрыва, сообщила швейцарская газета Blick. Это произошло после массовой рассылки анонимных сообщений с угрозами нападений.

Власти Швейцарии подтвердили изданию, что терминал пришлось эвакуировать по соображениям безопасности в связи с угрозой взрыва. Сообщения с угрозами нападений получили как минимум 14 французских аэропортов, восемь из них были эвакуированы, пишет Blick. В частности, речь идет о воздушных гаванях Монпелье, Нанта, Бордо и Лилля.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший в Москву из Антальи, экстренно посадили в Вильнюсе. Причиной этому стало ухудшение состояния здоровья у пассажирки рейса, у нее выявили признаки инсульта. После посадки ее доставили в больницу, а самолет отправился в Москву и прибыл в аэропорт Шереметьево с задержкой на два часа.