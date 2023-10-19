Богатства семьи Ротшильдов продали на аукционе за 62 миллиона долларов

Богатства европейской семьи банкиров и общественных деятелей Ротшильдов продали на аукционе за 62 миллиона долларов. Соответствующий материал публикует CNN со ссылкой на The Art Newspaper.

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По информации издания, большая частная коллекция произведений искусства, мебели, серебра, керамики и ювелирных изделий, находившаяся во владении Ротшильдов, ушла с молотка на нескольких аукционах Christie’s в Нью-Йорке. Общая стоимость всех предметов роскоши составила 62,6 миллиона долларов (шесть миллиардов рублей).

Известно, что большинство лотов были приобретены в XIX веке бароном Джеймсом Майером де Ротшильдом, его женой Бетти и их сыном Альфонсом. В список старейших экспонатов, выставленных на продажу, вошел портрет римского императора Клавдия I века нашей эры. Данную картину приобрели за 116 тысяч долларов (11 миллионов рублей). Также к покупке предлагались керамика, серебро и гобелены.

«Это то, от чего 100-150 лет назад рынок сошел бы с ума. У нас больше нет в продаже большого количества материалов такого типа», — рассказал заместитель председателя аукциона Christie’s Americas Джонатан Ренделл. Он также объяснил сбыт коллекции сменой поколений именитой семьи. «Не все живут, как Ротшильды XIX века, даже Ротшильды», — заключил эксперт.