Генсек ООН призвал к гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию в палестино-израильской эскалации. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — подчеркнул генсек.

Гутерриш пояснил, что его требование обусловлено катастрофической ситуацией в секторе Газа. Он добавил, что необходима срочная доставка помощи и продовольствия в анклав.

Напомним, что 7 октября на Ближнем Востоке возобновился конфликт между Палестиной и Израилем. Бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли беспрецедентный удар по израильским территориям, уничтожили большое количество мирных жителей.

В ответ на их действия Армия обороны Израиля нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по сектору Газа. Обстрелы привели к гибели нескольких тысяч палестинцев.