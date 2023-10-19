В Испании неожиданно умер изучавший смертельное заболевание биохимик

Университет Барселоны расследует смерть биохимика, который изучал редкое неврологическое заболевание - болезнь Крейтцфельда-Якоба, сообщает El Pais.

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Источники газеты рассказали, что к работе в лаборатории на медицинском факультете госпиталя Льобрегат учёный приступил в январе 2018 года. В ходе совместной работы в спинномозговой жидкости были выявлены вещества для диагностики быстропротекающих деменций.

Отмечается, что в конце осени 2020 года биохимик почувствовал недомогание, а затем попросил отпуск, параллельно сообщив коллегам, что его симптомы совместимы с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Также он попросил о конфиденциальности и скрыл диагноз.

Как пишет El Pais, в настоящее время университет намерен выяснить происхождение тысяч «несанкционированных» и «потенциально опасных» образцов, которые были обнаружены в морозильной камере лаборатории.