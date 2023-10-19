Грета Тунберг после ареста вышла на новый протест

Шведская экоактивистка Грета Тунберг во второй раз на текущей неделе вышла на климатический протест в Лондоне. Новая акция протеста проходит в деловом квартале города Канэри-Уорф, сообщает газета The Guardian.

Митингующие собрались у европейской штаб-квартиры американского банка JP Morgan. На митинге звучали лозунги: «Спаси климат — съешь богача», «Климатический кризис — это классовая война». Протестующие раздавали проходящим мимо клеркам банкноты номиналом 10 фунтов стерлингов. На выпущенных «банком климатического хаоса» купюрах есть надпись. «Я обязуюсь по первому требованию выплатить предъявителю сумму понесенного ущерба».

Акцию протеста организовала британская экологическая организация Fossil Free. Как заявил изданию один из ее представителей, с момента подписания Парижского соглашения по климату JP Morgan стал крупнейшим спонсором добычи ископаемого топлива. За последние семь лет этот банк вложил в отрасль $434 млн. Он ежегодно зарабатывает десятки миллиардов долларов прибыли. Защитники природы требуют от JP Morgan возместить ущерб, который топливная промышленность нанесла человечеству.

17 октября стало известно, что Тунберг была задержана полицией Лондона во время акции протеста.