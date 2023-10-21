Воздушная тревога прозвучала в Израиле в районе, прилегающем к сектору Газа

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, прозвучали в Израиле в районе, прилегающем к сектору Газа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В районе, прилегающем к сектору Газа, зазвучали сирены", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.