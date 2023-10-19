Финляндия завершила осмотр места повреждения Balticconnector

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector и передала собранные образцы на судебную экспертизу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организацию.

В полиции добавили, что в расследовании произошедшего помогали Пограничная служба и Силы обороны. Чтобы собрать образцы специалистам потребовалось несколько погружений в поврежденный объект на глубину десятков метров.

При этом отмечается, что, несмотря на завершение осмотра, расследование и присутствие властей в районе места повреждения газопровода все еще продолжаются.