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Президент Дуда назвал польских избирателей советских времен свиньями

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями поляков, ходивших на выборы в советские времена, когда существовала Польская народная республика. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуда назвал польских избирателей советских времен свиньями
© Lenta.ru

«Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы», — заявил президент.

По мнению польского президента, выборы в Польше до 1989 года были «фарсом», так как организовывались коммунистическим правительством с многочисленными фальсификациями.

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Ранее стало известно, что в Польше обсуждают возможное создание «украинской партии», которое может негативно повлиять на ситуацию в стране.

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