Дуда назвал польских избирателей советских времен свиньями

«Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы», — заявил президент.