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В США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.

В США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае
© РИА Новости

«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», — сказал он.

По словам Макговерна, такую манеру выступлений можно назвать типичной для российского лидера. Он также добавил, что речь главы Росии была достаточно содержательной.

18 октября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Во время встречи лидер Китая назвал президента России своим давним другом.

«Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь"», — сказал китайский лидер.

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