В США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.
«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», — сказал он.
По словам Макговерна, такую манеру выступлений можно назвать типичной для российского лидера. Он также добавил, что речь главы Росии была достаточно содержательной.
18 октября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Во время встречи лидер Китая назвал президента России своим давним другом.
«Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь"», — сказал китайский лидер.