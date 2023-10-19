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Глава МИД Украины сообщил о проблемах со здоровьем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что похудел из-за возникших проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».

Глава МИД Украины пожаловался на проблемы со здоровьем
© globallookpress.com

Глава МИД заявил, что о проблемах узнал случайно, пожаловавшись врачу на усталость и сдав необходимые анализы.

«В рамках борьбы с ней побочный эффект — немного похудел», — пояснил дипломат, отметив, что сбросил вес, придерживаясь более здорового образа жизни.

При этом он не уточнил, с какими именно проблемами столкнулся.

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Ранее во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кулеба рассказал ему, как похмелялся в студенчестве. По словам министра, в молодости его лучшим похмельным завтраком был фастфуд.

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