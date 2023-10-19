Министр обороны Германии Писториус прибыл c визитом в Израиль

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус со своей делегацией прилетел в израильский город Тель-Авив. Об том сообщает немецкий телеканал ZDF. По информации телеканала, Писториус прибыл в Израиль для переговоров о военном сотрудничестве. Он собирается встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Также сообщается, что глава немецкого военного ведомства обсудит поставки запрошенного еврейским государством материального обеспечения, в том числе медицинского оборудования. Как указывает ZDF, этот визит призван стать очередным жестом солидарности для Израиля. 19 октября сообщалось о визите Писториуса в столицу Ливана Бейрут. До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что задачей страны является обеспечение безопасности Израиля.