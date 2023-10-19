В УПЦ отреагировали на принятие запрещающего ее закона

В УПЦ подчеркнули, что принятый украинским парламентом в первом чтении законопроект нуждается в доработке, поскольку «нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники».

Несмотря на то, что в документе напрямую не говорится об УПЦ, там считают, что его происхождение, а также медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что закон все же коснется церкви.