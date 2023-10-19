Генсек ООН примет участие в саммите по палестинскому вопросу в Египте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в международном саммите, посвященном палестинскому вопросу. Мероприятие состоится 21 октября в столице Египта, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Согласно полученной информации, в Каир также приедут главы ряда ближневосточных государств. В их числе — лидеры Саудовской Аравии, Катара, Турции, Палестины и Бахрейна.

Более того, ожидается участие лидеров Греции и Италии. Также, по данным телеканала, свое участие в мероприятии подтвердили лидеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Кувейта.

«Инициатива президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси провести в стране международный саммит мира встретила большой отклик со стороны правительств государств региона и международного сообщества», — уточняется в материале.