Движение ХАМАС сообщило об ожесточенных боях на Западном берегу Иордана

Боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» объявило о ведении боев с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.

В лагере ведутся ожесточенные бои, израильские военные прибыли туда утром в четверг, они пытаются окружить его, сообщило крыло, передает РИА «Новости».

Между тем палестинский минздрав указал, что не менее пяти палестинцев погибли в ходе нападения на лагерь Нур-Шамс.