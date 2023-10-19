Движение ХАМАС сообщило об ожесточенных боях на Западном берегу Иордана
Боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» объявило о ведении боев с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан.
В лагере ведутся ожесточенные бои, израильские военные прибыли туда утром в четверг, они пытаются окружить его, сообщило крыло, передает РИА «Новости».
Между тем палестинский минздрав указал, что не менее пяти палестинцев погибли в ходе нападения на лагерь Нур-Шамс.
Ранее Израиль заявил о задержании 80 подозреваемых в причастности к терроризму в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Из них 63 подозреваемых – это сторонники ХАМАС.