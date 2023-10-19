Байден может лишиться поддержки в "колеблющихся" штатах

Американский президент Джо Байден может лишиться поддержки избирателей в семи так называемых колеблющихся штатах, где у демократов нет явного преимущества. К такому выводу пришло агентство Bloomberg по результатам опроса, проведенного Bloomberg News и исследовательской компанией Morning Consult.

По его данным, в поддержку республиканца Дональда Трампа, занимавшего президентский пост до этого, высказались 47% респондентов в штатах Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

В "колеблющихся" штатах 51% опрошенных заявили, что при Трампе "экономика находилась в лучшем состоянии", чем при Байдене. Как отмечает агентство, значительную поддержку получила политика Трампа по некоторым ключевым вопросам, таким как иммиграция и инфраструктура. Кроме того, большинство респондентов разделяют видение экс-президента относительно американо-китайских отношений и конфликта на Украине, то есть по международным вопросам, которые "часто считаются сильной стороной Байдена", пишет Bloomberg.

Семь "колеблющихся" штатов, по его оценке, могут повлиять на исход президентских выборов 2024 года. На прошлых выборах именно решения избирателей в спорных штатах определили результат.

Опрос был проведен в период с 5 по 10 октября, в нем приняли участие 5 023 американца. Погрешность составила 1 процентный пункт.