Додон раскритиковал решение Киева по отказу от молдавского языка

«Молдавский язык, как и молдавское государство, которому более 650 лет, был, есть и будет. Заявления, что молдавского языка никогда не существовало, — либо сознательная ложь, либо свидетельство незнания собственной истории… <…> Досадно, что наши украинские соседи все-таки уступили давлению и отказались от идентичности молдаван, которые проживают на Украине», — заявил бывший глава государства.