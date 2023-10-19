Участник «Евровидения» из Финляндии выбросил со сцены украинский флаг

Финский музыкант, участник «Евровидения» Йере Пёухёнен (Käärijä) отшвырнул со сцены флаг Украины, который ему бросил один из зрителей концерта в Эстонии, и разозлил украинских пользователей соцсетей. Об этом сообщает Yle.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?» - обратился Käärijä к зрителю, а затем кинул флаг за кулисы.

Инцидент попал на видео, после этого украинцы начали критиковать музыканта в соцсетях. Во время следующего выступления в Берлине Käärijä заявил, что получил пожелания смерти.

Позже он опубликовал пост с объяснениями. По словам музыканта, он подумал, что ему кинули флаг Швеции - представительнице именно этой страны он проиграл в финале «Евровидения».

«Я хочу объяснить свою позицию максимально четко. Я увидел цвета флага и подумал, что это шведский флаг. Я не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая в Эстонии шведским флагом», - заявил Käärijä.