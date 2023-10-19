Президент Израиля заявил, что на Ближнем Востоке началась "битва за цивилизацию"

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что на Ближнем Востоке разворачивается "битва за цивилизацию", в которой его страна защищает "весь мир".

"Это битва за цивилизацию, битва за человечество, и мы находимся на переднем крае, мы защищаем весь мир, - сказал он в интервью британской газете The Daily Mail. Герцог назвал радикальное палестинское движение ХАМАС "самой страшной террористической группировкой в мире", поставив его в один ряд с Исламским государством (запрещенная в РФ террористическая группировка). "Мы не можем больше жить бок о бок с Исламским государством, просто не можем. Нам необходимо выкорчевать инфраструктуру террористов и выгнать их оттуда", - заявил президент Израиля.

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Он жестко раскритиковал подход вещательной корпорации Би-би-си к освещению событий в Израиле и секторе Газа. По его словам, британское общество и судебная система должны выступить против британского вещателя из-за его отказа называть членов ХАМАС террористами.

Ранее Би-би-си подвергалась критике как со стороны руководства правящей Консервативной партии Великобритании, так и со стороны оппозиции и общественности за то, что называет членов ХАМАС боевиками, а не террористами, хотя в королевстве ХАМАС признан террористической организацией. В Би-би-си объясняют это своей давней редакционной политикой, которая предписывает журналистам избегать эмоционально или идеологически окрашенных слов и определений ради сохранения объективности.

На выходных Би-би-си временно отстранила от работы нескольких сотрудников своей арабской службы после того, как на личных страницах в соцсетях они разместили сообщения, которые могут быть истолкованы как выражение поддержки ХАМАС. Корпорация также подверглась жесткой критике после того, как ее корреспондент в прямом эфире заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, по всей вероятности, нанес Израиль. Впоследствии командование ЦАХАЛ заявило, что причиной взрыва на территории больницы стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".