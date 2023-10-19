Трамп-младший прокомментировал штурм Капитолия еврейскими активистами

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах из-за реакции на прорвавшихся в Капитолий еврейских активистов. Об этом он написал в соцсети X (экс-Twitter).

Ранее еврейские активисты прорвались в одно из зданий Капитолия, требуя от законодателей и администрации президента Джо Байдена добиться прекращения огня в секторе Газа. Они были в футболках с надписями «Евреи говорят: «Прекратите огонь» и «Не от нашего имени». Полиция вытеснила активистов из здания, задержаны были около 300 человек.

«Помните, ребята, это бунт только в том случае, когда это делают республиканцы. Когда демократы делают это, это протест за социальную справедливость и, следовательно, это на сто процентов нормально. Двойные стандарты правосудия в США отвратительны!!!» - написал он.