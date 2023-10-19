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Свыше 700 человек обратились к властям Турции с просьбой об эвакуации из сектора Газа

Около 700 человек, в основном граждан Турции, обратились к властям республики с просьбой об их эвакуации из сектора Газа.

Свыше 700 человек обратились к властям Турции с просьбой об эвакуации из сектора Газа
© globallookpress.com

Об этом сообщил заместитель главы турецкого МИД Ахмет Йылдыз.

"По состоянию на 18 октября порядка 700 человек обратились с просьбой об эвакуации из Газы. Из них 322 - это граждане Турции, 214 - палестинцы, родственники турецких граждан, 55 человек представляют различные организации", - приводит слова замминистра телеканал TRT Haber.