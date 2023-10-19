Американист высказался о новом инциденте с прорывом протестующих в Капитолий США
Американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером прокомментировал новый инцидент в американском Конгрессе.
Ранее сообщалось, что толпа протестующих против действий Израиля в секторе Газа захватила одно из зданий американского Конгресса. Протестующие требовали немедленного прекращения огня и скандировали анти-израильские лозунги. Митингующие ворвались в здание, когда на улице завершилась их акция протеста. Причем власти ее санкционировали. Ситуацию накаляли провокаторы: один из конгрессменов вышел на балкон с израильским флагом. Брать ситуацию под контроль пришлось полицейским. Активистов вывели из здания и оттеснили толпу с территории Капитолия. Были задержаны сотни человек.
По словам специалиста, новый инцидент в Капитолии стал возможен из-за общего падения авторитета Конгресса США в глазах американцев.
Если посмотреть на Конгресс США, то можно отметить, что на сегодняшний день его роль резко изменилась. Это уже не "священная корова". Американцы относятся к его деятельности критически. Упала законодательная деятельность Конгресса, там даже не могут избрать спикера. И в этом отношении в глазах общественного мнения в США снизилось значение Конгресса как одного из символов американской демократии. Конечно, нельзя говорить, что теперь он стал "проходным местом", тем не менее это уже не какой-то "священный алтарь".Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Сравнивая проникновение протестующих против боевых действий в секторе Газа в Капитолий со штурмом здания сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в 2021 году, специалист отметил, что и тогда, и сейчас в американском обществе наблюдались "разброд и шатание".
"Республиканцы в последнее время на фоне роста популярности Трампа оправляются от того удара, которые по ним нанесли демократы в 2021 и в 2022 году в связи с событиями в Капитолии. Там идет работа с общественным мнением - растет некая реабилитация произошедшего 6 января 2021 года. Говорится о том, что, мол, народ имел право на такие действия - на восстание или смену правительства", — сказал эксперт, говоря о факторах, приведших новому инциденту в Вашингтоне.
Сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший ранее обвинил власти Штатов в двойных стандартах из-за реакции на проникновение протестующих против боевых действий в Газе в одно из зданий американского конгресса.