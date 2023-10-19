Если посмотреть на Конгресс США, то можно отметить, что на сегодняшний день его роль резко изменилась. Это уже не "священная корова". Американцы относятся к его деятельности критически. Упала законодательная деятельность Конгресса, там даже не могут избрать спикера. И в этом отношении в глазах общественного мнения в США снизилось значение Конгресса как одного из символов американской демократии. Конечно, нельзя говорить, что теперь он стал "проходным местом", тем не менее это уже не какой-то "священный алтарь".

Владимир Васильев Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН