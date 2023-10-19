Обзор иноСМИ: «пощечина санкциям США» и задача боевых дельфинов

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«Что скрывается за тройным занавесом последних новостей»

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После десяти дней войны Израиля и ХАМАС произошло три, казалось бы, обычных, но важных события, пишет турецкий портал Medya Günlüğü. Во-первых, госсекретарь США Энтони Блинкен, дважды посетивший Израиль за несколько дней, также лично встретился с лидерами стран Ближнего Востока (Иордания, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет). Затем Блинкен сделал неожиданное объявление, что президент Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

Блинкен рассказал, что целью визита Байдена станет выражение солидарности США с Израилем, а также отправка «четкого сигнала» третьим сторонам, чтобы они не подумали вмешиваться в конфликт - с этой целью США перебросили в регион военные средства. Примерно в то же время президент России Владимир Путин отправился в Пекин, чтобы встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Третье важное событие - на фоне этих новостей азиатские акции, особенно индийские, начали расти. Тот факт, что эти три события вышли на первый план почти одновременно, заставляет задуматься, что «происходит за этим тройным занавесом», отмечает Medya Günlüğü. По версии издания, конфликт Израиля и ХАМАС - начало операции по «зачистке местности», где должен пройти американский торговый коридор при участии Индии - альтернатива китайскому проекту «Один пояс - один путь». Израиль при поддержке США, зачищая Газу от ХАМАС, пытается создать главные ворота торгового коридора, считает издание. Даже если это не было первоначальной целью конфликта, ситуация будет использоваться, чтобы этот коридор открылся раньше, чем планировалось, считает Medya Günlüğü.

«Пощечина санкциям США»

Экспорт нефти из России снова растет, пишет китайский портал Sohu. Вопреки санациям, введенным США и их союзниками, средний четырехнедельный объем экспорта сырой нефти из России морским транспортом достиг более чем трехмесячного максимума.

Sohu напомнило, что Россия и Саудовская Аравия ранее сократили нефтедобычу. Данные отслеживания танкеров показали, что объем сырой нефти, экспортированной из российских портов на прошлой неделе, составил около 3,51 миллиона баррелей - это примерно на 285 тысяч баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе. Растущие доходы России от нефти подняли вопросы об эффективности механизма G7 и ЕС по ограничению цен на топливо из РФ с помощью ценового потолка. США на прошлой неделе ввели санкции в отношении двух танкеров, обвиняемых в перевозке грузов по цене выше 60 долларов за баррель, но результаты российской нефти стали «пощечиной санкциям», подчеркивает Sohu.

«Россия привлекает дрессированных дельфинов к борьбе с ВСУ»

ВМФ России использует специально обученных дельфинов для защиты критически важных баз от украинских водолазов, пишет официальная газета британского флота Naval News. Издание утверждает, что дрессированных дельфинов разместили у входа в гавань Севастополя в Крыму, а также на другой базе в северном Крыму.

Как отмечает Naval News, вторая база находится в 90 километрах от Севастополя. Издание утверждает, что специальные загоны были установлены в сентябре 2023 года. Это соответствует времени, когда украинский спецназ активизировался в северной части Черного моря. Дрессированные дельфины способны подрывать миссии военных водолазов - ни один человек, даже очень спортивный и хорошо тренированный, не может превзойти их в плавании. Если дельфины обнаружат вражеского водолаза, информацию об этом получат их «коллеги-люди», которые могут расследовать инцидент или даже нанести удар, отмечает Naval New. Также дельфины могут патрулировать побережье.

«Байден покидает Израиль, оставив после себя еще большую суматоху»

Удар по больнице в Газе подорвал челночную дипломатию президента США Джо Байдена, призванную подчеркнуть поддержку Израиля и убедить арабские страны, что он в то же время стремится помочь палестинцам, пишет Asia Times. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, но израильские военные возложили ответственность за удар на одну из палестинских группировок.

На фоне ситуации вокруг этой атаки визит Байдена в Иорданию был отложен. Сторонники палестинцев обвинил Байдена в том, что он «дал зеленый свет» израильским бомбардировкам Газы. По версии Asia Times, драматический взрыв противоречий оказался неожиданным для Вашингтона. Байдена ранее хвалили за поддержку Украины. Теперь, планируя переизбраться в 2024 году, он, возможно, ожидал похвалы за поддержку Израиля, в то же время проповедуя военную умеренность и стремясь заручиться поддержкой арабских союзников. Вместо этого он «наткнулся на осиное гнездо» и отправился домой, выполнив лишь часть запланированного, - он проявил солидарность с Израилем, но оставил и союзников, и Ближний Восток в еще большем смятении, чем до своего визита.

«Дешевые внезапные атаки - новое лицо войны»

Атаки ХАМАС на Израиль продемонстрировали ценность дешевых и легкодоступных технологий, пишет The Hill. В секторе Газа ХАМАС использовал скоростные катера, парапланы и бульдозеры, поэтому американским военным стоит серьезно относиться к угрозе, которую эти средства могут нанести флоту США.