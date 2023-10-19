Чиновник госдепа США уволился в знак протеста против поставок оружия Израилю
Чиновник государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения Вашингтона передать Израилю летальное оружие на фоне конфликта вокруг сектора Газа, сообщило 19 октября издание New York Post со ссылкой на аккаунт чиновника в соцсетях.
Отмечается, что он проработал в дипломатическом ведомстве в бюро по военно-политическим вопросам более 10 лет.
Пол написал в своих соцсетях, что решил оставаться на службе до тех пор, пока добро, которое он может сделать, перевешивает вред, который он наносит.
«Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по… поставкам летального оружия Израилю… я достиг пределов этой договоренности», — указал экс-чиновник.
Острая фаза конфликта между Израилем и ХАМАС началась 7 октября. После этого США выразили прямую поддержку действиям израильских властей, включая массированные бомбардировки сектора Газа, а также начали поставку военной помощи. А в среду Израиль посетил президент США Джо Байден.