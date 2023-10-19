Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников
Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.
Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.
Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что всех гражданских заложников отпустят в случае прекращения огня.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.