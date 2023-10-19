Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников

Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.

В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.