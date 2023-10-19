Глава МИД Дании: Зеленский согласится на переговоры

"Думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры, - сказал он. - Когда начнутся мирные переговоры, мы, конечно, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности, чтобы не допустить нового нападения со стороны России. И мы также сделаем все возможное, чтобы включить их [Украину] в состав европейской семьи, хотя, честно говоря, это будет очень, очень, очень сложно".