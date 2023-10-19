Вован и Лексус «побеседовали» с премьером Испании о зерновой сделке

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что в разговоре с ними, который велся от лица «африканского политика», премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против подключения банков России к SWIFT ради возобновления зерновой сделки. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

«В нашем новом пранке Премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с «африканским политиком» сильно переживает за зерновую сделку, но «привержен борьбе с Путиным» и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать «альтернативные методы»», — отметили пранкеры.

По их словам, глава правительства Испании также считает, что европейские военные не должны покидать африканский регион, и подчеркнул, что недопустимо оставлять Россию «ведущим игроком» там.

«Что касается Украины, то «Испания всегда выступает за мир», но только на условиях Украины», — констатировали Вован и Лексус.

В июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН была заключена так называемая «зерновая сделка». Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия потребовала беспрепятственные поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, решение вопросов в банковской сфере и реанимацию аммиакопровода Тольятти — Одесса.