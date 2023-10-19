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Шольц заявил, что ЕС должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен совместно продолжать оказать финансовую помощь Украине, передает агентство Reuters.

Шольц заявил, что ЕС должен совместно продолжать помогать Украине
© Газета.Ru

«У нас здесь четкая позиция: эта помощь для Украины, для финансовой стабильности страны, мы должны будем предоставить ее совместно, как европейцы», — заявил Шольц в бундестаге.

При этом он подчеркнул, что «все это не может быть решено с помощью дополнительных средств».

Ранее газета Politico писала, что колебания Олафа Шольца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине вызывают возмущение в Киеве.

5 октября немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что обеспечивая Украину только системами ПВО без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии приближает ее поражение в долгосрочной перспективе.

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