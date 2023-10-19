В Израиле сообщили, что число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203

Подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, с 7 октября погибли не менее 306 израильских военнослужащих. Об этом сообщил в ходе утреннего брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.