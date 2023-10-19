В Китае выразили разочарование вето США на резолюцию по Палестине

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что в Пекине сильно разочарованы вето США в Совбезе ООН в отношении принятия резолюций по палестинскому вопросу.

«Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию Советом Безопасности ООН проекта резолюции по палестинскому вопросу», — цитирует её ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на лицемерие США в связи с тем, что американская сторона не приняла проект гуманитарной резолюции СБ ООН по ситуации в секторе Газа.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.